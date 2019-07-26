Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki lüks villasının son hali görüntülendi 26.07.2019 12:15

Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonun ardından günlerce kamuoyunu meşgul eden, üzerindeki kaçak yapıları belediye tarafından yıkılan Kandilli'deki malikanesi sessizliğini koruyor. İçindeki kamelyalar, kalabalık bina toplulukları ile hafızalarda kalan Adnan Oktar'ın evinin bugünlerde eski halinden eser kalmadığı görülüyor.