Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce sabaha karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolüne getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon başlattı. Sabaha karşı 5 ilde başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Oktar'ın Çengelköy'deki evinde gözaltına alındığı kaydedildi. Oktar, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Oktar, hastaneye girdiği sırada "İngilizlerin oyunu" dedi.
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi11 Temmuz 2018, Çarşamba
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