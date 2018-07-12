Yol Durumu

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

11 Temmuz 2018, Çarşamba

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce sabaha karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolüne getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon başlattı. Sabaha karşı 5 ilde başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Oktar'ın Çengelköy'deki evinde gözaltına alındığı kaydedildi. Oktar, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Oktar, hastaneye girdiği sırada "İngilizlerin oyunu" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları