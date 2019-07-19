İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, örgüt tarafından oluşturulan ''hukuk grubu"nun kendilerine yönelik olası bir operasyon için hazırlık yaptığının belirlendiği, hatta sözde eğitim amaçlı hazırlanan sorulara ve bunlara ilişkin cevapların yer aldığı dokümanların operasyonda ele geçirildiği belirtildi.
Adnan Oktar örgütünün ‘Hukuk Grubu’ hakim savcıları tek tek fişlemiş (Video)19.07.2019 15:25
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