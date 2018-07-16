Yol Durumu

Adnan Oktar genç kızları ağına böyle düşürüyordu!

14 Temmuz 2018, Cumartesi

Adnan Oktar ve müridlerine yönelik düzenlenen operasyonun ardından, örgütle ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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