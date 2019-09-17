Adnan Oktar davası öncesi davullu zurnalı kutlama! ''O dansöz oynatmıştı biz de...'' 17.09.2019 14:26

Adnan Oktar ve grubuna yönelik açılan ve bugün Silivri'de görülecek dava öncesi Mahmut Alan adlı kişi Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, "O dönemde ben tutuklanınca Boluluyum Boluluyum çaldırıp dansöz oynatmıştı. Biz de ona buradan bir gönderme yapacağız." diyen Alan davul zurna eşliğinde şarkı söyleyip oynayarak kutlama yaptı.