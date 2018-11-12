Adliye önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da, boşanma davasından çıkan iki aile fertlerinin adliye önündeki silahlı çatışmasında damadın erkek kardeşi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adliye önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı12 Kasım 2018, Pazartesi
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