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Adıyaman'da yolcu otobüsü alev alev yandı! Faciadan dönüldü

06.10.2019 19:18

Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan ve içerisinde 20’ye yakın yolcunun yer aldığı otobüs alev alev yandı. Yolcular son anda kurtuldu.


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