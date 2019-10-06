Adıyaman'da yolcu otobüsü alev alev yandı! Faciadan dönüldü

Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan ve içerisinde 20’ye yakın yolcunun yer aldığı otobüs alev alev yandı. Yolcular son anda kurtuldu.
Adıyaman'da yolcu otobüsü alev alev yandı! Faciadan dönüldü06.10.2019 19:18
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