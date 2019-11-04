Adıyaman'da dehşet anları kamerada! Sokak ortasında eniştesine kurşun yağdırdı 04.11.2019 15:49

Adıyaman’da bir kişi sokak ortasında eniştesine kurşun yağdırdı. Kurşunlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı

Olay, Turgut Reis Mahallesi Hacı Mehmet İnan Cami arkasında bulunan 105. Sokakta meydana geldi. Z.F'nin eniştesi Abdullah Polat'ı kurşunlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sokakta ilerleyen Abdullah Polat'ın yanına gelen Z.F. isimli şahıs tabancasıyla ateş etmeye başladı. İlk olarak eniştesi Abdullah Polat'ın bacaklarına ateş eden şahıs, yere düşen eniştesine ateş etmeye devam etti.

Eniştesine 3 el ateş eden Z.F. daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan şahıs vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın vücuduna 1 kurşunun bacağından isabet ettiği ve sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.