Adıyaman’da iki aylık bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba kameralara yakalandı. Cami imamı Fetih Erdil, gece saatlerinde bir çiftin camiye gelerek 2 aylık bebeklerini bıraktıklarını ve bebeği sabah fark ederek polise teslim ettiklerini söyledi.
Adıyaman’da bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba böyle görüntülendi21.07.2019 19:27
- Adıyaman’da bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba böyle görüntülendi
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