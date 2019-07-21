Adıyaman’da bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba böyle görüntülendi 21.07.2019 19:27

Adıyaman’da iki aylık bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba kameralara yakalandı. Cami imamı Fetih Erdil, gece saatlerinde bir çiftin camiye gelerek 2 aylık bebeklerini bıraktıklarını ve bebeği sabah fark ederek polise teslim ettiklerini söyledi.