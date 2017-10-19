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Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

18 Ekim 2017, Çarşamba
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini yönettiği ve örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen firari Öksüz ile sivil imamlar Çiçek, Oruç, Batmaz ve Biniş'in yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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