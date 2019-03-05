Adil Öksüz'ü Akıncı'da gördüğünü eden FETÖ'cü hain Hakan Evrim inkara sığındı 05.03.2019 14:07

Genelkurmay çatı davasının sanığı ve FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'in, darbeye katılmadığı ve FETÖ'cü olmadığı yönündeki inkarı, kamera görüntüleri telsiz kayıtları ve mahkemedeki tanık ifadeleriyle çürütüldü. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde darbe girişimi gecesi Evrim'in "Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürelim" dediğini aktardı.