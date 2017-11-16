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Adil Gür seçmene sordu: Kim daha çok Atatürkçü

15 Kasım 2017, Çarşamba
A Haber'de ekrana gelen Memleket Meselesi programında; 10 Kasım'dan itibaren başlayan Atatürkçülük tartışmaları masaya yatırıldı. Kim daha Atatürkçü tartışması farklı bir boyut kazandı. 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarına göre yapılan araştırmada seçmene "kim daha Atatürkçü" sorusu yöneltildi. İşte araştırmanın sonuçları...
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