Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan Selda Özer, önünde seyreden kamyonetin üzerinden düşen sac nedeniyle manevra yapınca bariyerlere çarptı. Kazada ölümden dönen Özer, kazada hafif yaralandı.
Adeta ölümden döndü! Yaşadığı şokla...15 Ocak 2019, Salı
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