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Adeta ölümden döndü! Yaşadığı şokla...

15 Ocak 2019, Salı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan Selda Özer, önünde seyreden kamyonetin üzerinden düşen sac nedeniyle manevra yapınca bariyerlere çarptı. Kazada ölümden dönen Özer, kazada hafif yaralandı.


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