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Adebayor: Erdoğan çok yardımsever

02 Aralık 2017, Cumartesi
Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, "Arakan İçin Sevgi Ordusu"nun yardım kampanyasına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Adebayor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'I çok sevdiğini belirterek, "Onunla tanıştığım için çok şanslıyım" dedi.
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