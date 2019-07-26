Adana'daki Pitbull dehşetinde 3 çocuğa ev hapsi! Peki çocuklar hamile kediyi neden köpeğin önüne attılar? 26.07.2019 17:30

Adana'da hamile kediyi Pitbull'un önüne atıp parçalanarak ölmesine neden olan zanlılar ifade verdi. İçlerinden birinin basın mensuplarının "Kediye üzülmedin mi?" sorusuna verdiği, "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" sözleri dikkat çekti. Peki çocuklar çıtır isimli hamile kediyi neden pitbullun önüne attı? A Haber canlı yayınında konuşan Psikolog Mine Aktaş, çocukların bu davranışının altında yatan nedenleri anlattı.