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Adana'daki bir hastanede sıra gecesi yapmışlardı! Soruşturma başlatıldı!

25.09.2019 17:26

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personelerinin öğle saatlerinde sıra gecesi yapması büyük tepki toplamıştı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Şehir Hastanesi'nin yemekhanesine getirilen özel ekip tarafından yere halı serilip, davullu müzik eşliğinde 'sıra gecesi' eğlencesi düzenlendi.

Dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen sıra gecesinde görevli sağlık personeli müzik eşliğinde oynarken çalışan diğer personelin de yemek yemesi dikkat çekti.

Bazı kişilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan eğlenceyle ilgili Adana Valiliği soruşturma başlattı.

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