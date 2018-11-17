Adana'da yürekleri ağza getiren an! Hemen polisi aradılar

Adana'da, 9 katlı apartman dış cephesini boyayan Onur Durmuşoğlu (47) üzerinde çalıştığı iskelenin halatının kopması sonucu ölümle burun buruna geldi. Son anda balkonun penceresine tutunan Durmuşoğlu, zamanla yarışan polisler tarafından içeri çekilerek kurtarıldı.
Adana'da yürekleri ağza getiren an! Hemen polisi aradılar17 Kasım 2018, Cumartesi
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