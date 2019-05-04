Adana'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 23 yaralı04.05.2019 06:50
- Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 23 yaralı
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