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Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 23 yaralı

04.05.2019 06:50

Adana'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


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