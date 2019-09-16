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Adana'da vahşet! Av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü

16.09.2019 23:36

Adana'da Sebahattin Narin (25), kavga ettiği Abdülkadir S. tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Olay yeri yakınındaki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


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