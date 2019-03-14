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Adana'da üvey anne dehşeti! Çocuğun boğazını sıkıp kulağını çekti

14.03.2019 17:23

Adana'da bir kadının üvey oğlunun boğazını sıkıp kulağını çektiği görüntüler ortaya çıkınca çocuk devlet korumasına alındı. Üvey anne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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