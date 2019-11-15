Adana'da trafikte ilginç görüntü! Kimseye aldırmadan devam etti 15.11.2019 10:41

Adana'da yoğun araç trafiği olan caddede kimliği belirsiz bir kişi kimseye aldırmadan yürüdü. Hem kendi canını hem de sürücülerin canını tehlikeye atan şahsın görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Adana'da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 30'lu yaşlarda bir kişi, trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında, hızla giden araçlara aldırmadan yürüyor. Çalan kornalara ve tepkilere rağmen yürüyüşüne devam eden kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye atıyor.