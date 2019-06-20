Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu (Video) 20.06.2019 17:35

Adana'nın Pozantı ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, çarptığı otomobille birlikte köprüden uçtu. Cep telefonuyla görüntülenen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu Tarsus yol ayrımında meydana geldi. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü otoyolda bazı araç sürücüleri yol kenarına park etti. Bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, kaygan yolda kontrolden çıkıp, aynı güzergahta giden otomobile çarpıp sürüklemeye başladı. Bu sırada araçlarından çıkan vatandaşlar da panik halinde sağa sola kaçıştı. TIR, yaklaşık 30 metre sürüklediği otomobille birlikte yoldan çıkıp, köprüden uçtu. TIR ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Kaza anı ise bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.