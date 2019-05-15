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Adana'da test sürüşüne çıktığı lüks araçla kaza yaptı

15.05.2019 13:56

Adana'da bir tamirci, tamir ettiği lüks otomobil ile test sürüşüne çıktı. Sürüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden tamirci başka bir araca çarptı. Olay yerinde şoka giren tamirciyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.


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