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Adana'da tesettürlü kadına alçak saldırı

29.03.2019 15:01

Adana'nın Seyhan ilçesinde tesettürlü bir genç kız sokak ortasında bir başka kadının önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı. 27 Mart Çarşamba günü gerçekleşen çirkin saldırının kamera görüntüleri ortaya çıkarken, genç kızın babası olayla ilgili olarak "Başı örtülü olduğu için sokakta bir kadının nefret dolu saldırısına uğradı." dedi.


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