Adana'da terör saldırısı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de öldürüldü! Hücre evi operasyonu nasıl yapıldı? (Video) 02.10.2019 10:41

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisinin, Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Peki hücre evine düzenlenen operasyon nasıl yapıldı? İşte operasyona dair ayrıntılar...

Son dakika haberine göre, Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana gelmişti. Olay nedeniyle biri polis olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bu kapsamda Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'ta kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana'da, 25 Eylül'de polislerin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli MLKP'li iki teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada, iki terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Soylu, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisinin, Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, "Arkadaşlarımız, Eskişehir'de bir hücre evini tespit ettiler. Teslim olun çağrısı yaptılar. Karşı ateş açılması sonucu bir polis memurumuz parmağından, bir polis memurumuz da boğazından hafif şekilde yaralandı. Ağır bir durum söz konusu değil. Teröristlerin ikisi de ölü ele geçirildi." açıklamasında bulundu.