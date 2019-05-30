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Adana'da terör operasyonu! DEAŞ'ın bomba sorumlusu yakalandı

30.05.2019 09:07

Adana'da bir süredir takip altında bulunan DEAŞ mensubu 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalananlar arasında terör örgütünün sözde ağır silah ve bomba sorumlularının da olduğu açıklandı.


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