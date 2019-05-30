Adana'da terör operasyonu! DEAŞ'ın bomba sorumlusu yakalandı 30.05.2019 09:07

Adana'da bir süredir takip altında bulunan DEAŞ mensubu 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalananlar arasında terör örgütünün sözde ağır silah ve bomba sorumlularının da olduğu açıklandı.