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Adana'da terör operasyonu: 24 gözaltı

30.04.2019 09:59

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte elemen temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.


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