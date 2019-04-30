Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte elemen temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.
Adana'da terör operasyonu: 24 gözaltı30.04.2019 09:59
- Adana'da terör operasyonu: 24 gözaltı
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