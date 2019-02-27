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Adana'da tarihi görüntü! Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları başladı

27.02.2019 17:53

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında açılacak Kuzupınarı-1 kuyusunda petrol ve doğalgaz arama çalışmaları 4 ay sürecek. Adana'nın Karataş ilçesinin yaklaşık 15 kilometre açıklarına demirleyen Rowan Norway platformu, petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için ilk sondajı vuracak.


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