Adana'da tarihi görüntü! Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları başladı

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında açılacak Kuzupınarı-1 kuyusunda petrol ve doğalgaz arama çalışmaları 4 ay sürecek. Adana'nın Karataş ilçesinin yaklaşık 15 kilometre açıklarına demirleyen Rowan Norway platformu, petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için ilk sondajı vuracak.
Adana'da tarihi görüntü! Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları başladı27.02.2019 17:53
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