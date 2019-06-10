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Adana'da tacizciyi linçten polis kurtardı

10.06.2019 11:07

Adana Seyhan'da küçük bir kız çocuğuna yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi linç edilmekten olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adana'da küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı. Olay, Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük bir kız çocuğunun taciz edildiğini görenler, polisi aradı. Korkan şüpheli ise bir apartmana gizlendi. Mahalle sakinleri şüpheliyi gizlendiği yerden çıkarıp dövmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, şüpheliyi gözaltına alarak linçten kurtardı. Yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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