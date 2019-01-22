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Adana'da skandal! Hastalara bakmayan doktor, iskambil oynadı

22 Ocak 2019, Salı

Adana'da bir hastanenin çocuk acil servisinde hasta çocuklar anne ve babalarının kucağında ağlayarak tedavi sırası beklerken, görevli doktorun bilgisayarda iskambil oynadığı görüldü.


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