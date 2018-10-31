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Adana'da 'pes' dedirten görüntü!

31 Ekim 2018, Çarşamba

Adana'da bir kişi seyir halindeki bir aracın kapısını açıp oynamaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden sonra trafik magandası yakalandı.


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