Adana'da oy kullanan vatandaşlar kavga etti 31.03.2019 15:07

Seyhan ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak için Erkek Lisesi'ne giden bazı kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis hava ateş açarak tarafları ayırdı.