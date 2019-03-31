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Adana'da oy kullanan vatandaşlar kavga etti

31.03.2019 15:07

Seyhan ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak için Erkek Lisesi'ne giden bazı kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis hava ateş açarak tarafları ayırdı.


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