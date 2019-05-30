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Adana'da ortalık karıştı! Zabıtaya saldırdılar polis müdahale etti

30.05.2019 20:26

Adana’da Seyhan Baraj Gölü kıyısına izinsiz olarak kafe kurmak isteyenlerle zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşadı. Bici bici satıcılarından birisinin üzerine benzin döküp kendini yakmakla tehdit etmesiyle, zabıta ile bici bici satıcıları arasında arbede yaşandı.


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