Adana'da korkutan yangın! Zemin katta bulunan daire alev alev böyle yandı 16.05.2019 11:11

Adana'da bir binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında evden son anda çıkan 1 çocuk ile 3 kadın dumandan etkilendi. Çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken bir yandan da yangını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi