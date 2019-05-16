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Adana'da korkutan yangın! Zemin katta bulunan daire alev alev böyle yandı

16.05.2019 11:11

Adana'da bir binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında evden son anda çıkan 1 çocuk ile 3 kadın dumandan etkilendi. Çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken bir yandan da yangını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi


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