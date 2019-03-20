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Adana'da korkunç olay! Eşiyle ilişki yaşayan kişiyi başına taşla vurarak öldürdü

20.03.2019 13:48

Adana'da bir kişi eşinin sevgilisini taşla öldürmekten tutuklandı. Ölen adamın eşi, kızı ve eniştesi de cinayeti bilip gizlemek suçundan sevk edildikleri adliyede serbest kaldı.


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