Adana'da, iki yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada en az 20 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.
Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var10.06.2019 00:32
- Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
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