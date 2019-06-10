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Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

10.06.2019 00:32

Adana'da, iki yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada en az 20 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.


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