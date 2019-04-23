Haberler Web TV Adana'da korkunç kaza! 40 metre takla atarak bariyerlere girdi

Adana'da korkunç kaza! 40 metre takla atarak bariyerlere girdi

23.04.2019 10:46

Adana'da sürücüsünün hakimiyetinden çıkan bir araç, 40 metre boyunca taklalar atarak bariyerlere girdi. Kaza esnasında araç sürücüsü Sami K. araçtan fırlayarak ağır yaralandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları