Adana'da koca dehşetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı 22 Ocak 2019, Salı

Adana'da kıskandığı eşini 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren kocanın olaydan sonra serinkanlı bir şekilde bıçağı yıkayıp yanına aldığı ve oğlunu alnından öpüp, "Hakkını helal et" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi.