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Adana'da kız kaçırma kavgası! Özel harekatçılar olay yerine geldi

21.05.2019 02:09

Adana’da iki aile arasında kız kaçırma konusu yüzünden çıkan kavgada bir kişinin evi kundaklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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