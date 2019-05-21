Adana'da kız kaçırma kavgası! Özel harekatçılar olay yerine geldi 21.05.2019 02:09

Adana’da iki aile arasında kız kaçırma konusu yüzünden çıkan kavgada bir kişinin evi kundaklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.