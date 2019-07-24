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Adana'da kanlı infaz! Hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi öldü

24.07.2019 10:53

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahattin Erol (39), hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor.


Özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol (39), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle birlikte, 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracıyla merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1789 Sokak'a geldi.

Araç park edildiği sırada inen şüpheli, Erol'a silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan bulan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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