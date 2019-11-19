Adana'da kan donduran olay! Önce kahvesine ilaç koyup tecavüz etti, sonra tehditle fuhuş yaptırdı 19.11.2019 10:48

Adana’da eşi cezaevinde yatan 17 yaşındaki 1 çocuk annesi G.Y., annesinin arkadaşı tarafından kahvesine ilaç koyularak tecavüze uğradığını, tecavüz sırasında kendisinin uygunsuz görüntüleri çekilerek şantaj ve tehdit yoluyla başka erkeklere pazarladığını iddia edip şikayetçi oldu. G.Y., tehditler içeren ve şoke eden whatsapp konuşmaları da ortaya çıkarıp yetkililerden yardım istedi.