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Adana'da kadın cinayeti: Bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın, 4 bıçak darbesiyle öldürüldü

27.09.2019 23:08

Adana’nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Sezer Ç. (24) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralanan 1 çocuk annesi Melike Demirci (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


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