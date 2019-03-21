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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu | 79 ton ele geçirildi

21.03.2019 11:11

Geri dönüşüm tesisi ve bir araçta yapılan aramada, 82 ton 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


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