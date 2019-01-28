ADANA'da geçtiğimiz hafta 13 yaşındaki Emine Karadağ, babasının av tüfeği ile intihar etmişti. Minik Emine'nin intiharının ardından öldüren oyun 'Mavi Balina' çıktı. Emine Karadağ'ın defterinden de, Mavi Balina oyununu anımsatan çizimler çıktı. Peki öldüren oyun Mavi Balina nedir?
Adana'da intihar eden Emine Karadağ 'Mavi Balina' kurbanı çıktı (Mavi Balina nedir?)28 Ocak 2019, Pazartesi
- Tuzla'da gemide yangın: Yaralılar var
- Adana'da intihar eden Emine Karadağ 'Mavi Balina' kurbanı çıktı (Mavi Balina nedir?)
- CHP'li Tunç Soyer babası hakkında sorulan soruya cevap veremedi
- Müge Anlı son bölümde Yeşilçam filmlerini aratmayacak hayat hikayesi! 28 Ocak Müge Anlı son bölüm izle
- CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer kim?
- Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı
- Bakan Pekcan’dan market fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama!
- İyice şaşırdılar! Yılmaz Özdil'in kitabı fanusa konulup ziyarete açıldı
- Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı
- Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmlerine taş çıkartacak hikaye! 28 Ocak
- Zincir marketlerin indirim yalanını! İşte o tablo
- CHP-HDP ittifakını kanıtlayan sözler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.