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Adana'da intihar eden Emine Karadağ 'Mavi Balina' kurbanı çıktı (Mavi Balina nedir?)

28 Ocak 2019, Pazartesi

ADANA'da geçtiğimiz hafta 13 yaşındaki Emine Karadağ, babasının av tüfeği ile intihar etmişti. Minik Emine'nin intiharının ardından öldüren oyun 'Mavi Balina' çıktı. Emine Karadağ'ın defterinden de, Mavi Balina oyununu anımsatan çizimler çıktı. Peki öldüren oyun Mavi Balina nedir?


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