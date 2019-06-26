Adana'da inanılmaz soygun! 4 milyon 795 bin euroyu çalıp kayıplara karıştı 26.06.2019 15:29

Adana Yüreğir ilçesinde bankalar arası para transferi sırasında güvenlik görevlisi olarak görev yapan bir kişi, transfer sırasında içi para dolu çuvalları alarak kayıplara karıştı. Şahsın aldığı çuvallarda 4 milyon 795 bin euro bulunduğu açıklandı.

Adana'da bir bankanın transferini yaptığı 4 milyon 795 bin euro, parayı taşıyan güvenlik görevlisi tarafından çalındı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Kurumlara para transferi yapmak isteyen banka görevlileri 4 milyon 795 bin euroyu 2 çuval içine koydu.





Parayı taşıyan güvenlik görevlisi, para nakil aracına binmeden kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek kaçtı. Bunun üzerine diğer görevliler, kaçan güvenlik görevlisinin takip etti, ancak yakalamadı. Çağırılan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede soyguna karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.