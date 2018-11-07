Mersin’de, kendisini ’doktor’ ve ’akademisyen’ olarak tanıtıp gönül ilişkisi yaşadığı kadınları dolandırdığı iddia edilen ilkokul mezunu Mustafa K. (40) yakalandı. Hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve Freud’un kitaplarını okuyarak psikolojik analiz yaptığını itiraf eden zanlı cezaevine konuldu.
Adana'da inanılmaz olay! 25 kadınla ilişkiye girip...07 Kasım 2018, Çarşamba
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