Adana'da inanılmaz olay! 25 kadınla ilişkiye girip... 07 Kasım 2018, Çarşamba

Mersin’de, kendisini ’doktor’ ve ’akademisyen’ olarak tanıtıp gönül ilişkisi yaşadığı kadınları dolandırdığı iddia edilen ilkokul mezunu Mustafa K. (40) yakalandı. Hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve Freud’un kitaplarını okuyarak psikolojik analiz yaptığını itiraf eden zanlı cezaevine konuldu.