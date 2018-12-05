Adana'da iki TIR şoförü ölü bulundu 05 Aralık 2018, Çarşamba

Adana Pozantı'da TEM otoyolunda iki TIR şoförü de araçlarının önünde ölü bulundu. Esrarengiz olayın arkasından korku filmi gibi bir olay çıktı. Kavga eden şoförlerden biri çekiç ve bıçak darbeleriyle ölürken, diğeri ise yoldan geçen başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.