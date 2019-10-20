Adana'da fuhşun şifresi "lüks araba" 20.10.2019 10:29

Adana'da iki engelli şahsın liderliğini yaptığı fuhuş şebekesi düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 24'ü kadın 54 zanlı gözaltına alınırken, şüphelilerin teknik takipte polise yakalanmamak için kadına "lüks araba" dedikleri ortaya çıktı.