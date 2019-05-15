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Adana'da FETÖ'ye şafak operasyonu

15.05.2019 09:25

Adana'da sabah saatlerinde FETÖ yapılanmasına yönelik bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında meslekten ihraç edilen polisler ile kadınların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.


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