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Adana'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı

15.03.2019 14:20

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosikletin sürücüsü yaralanırken, hız sınırının 50 olduğu bölgede motosikletin hız göstergesinin 80'de takılı kaldığı görüldü.


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