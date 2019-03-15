Adana'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı 15.03.2019 14:20

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosikletin sürücüsü yaralanırken, hız sınırının 50 olduğu bölgede motosikletin hız göstergesinin 80'de takılı kaldığı görüldü.