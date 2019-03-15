Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosikletin sürücüsü yaralanırken, hız sınırının 50 olduğu bölgede motosikletin hız göstergesinin 80'de takılı kaldığı görüldü.
Adana'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı15.03.2019 14:20
- İbrahim Tatlıses'in kızının son halini görenler hayrete düştü! Babasına benzerliğiyle dikkat çekti
- O lüks otomobilin sahibi Nevzat Çakır teslim oldu! Taksinin şoförü ölmüştü
- A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
- Evlenene 68 bin 559 lira destek
- Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Yeni Zelanda'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı
- Adana'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı
- Son dakika: İzmir Tepecik Hastanesi'nde yangın!
- Yeni Zelanda katliamının faili kim? Camiye saldıran terörist kim?
- Bahçeli'den Yeni Zelanda'daki cami katliamına sert tepki: Tablo korkunç!
- Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin skandal açıklama
- Yeni Zelanda saldırganının silahındaki rakamlar ve isimler ne anlama geliyor?
- Yeni Zelanda'daki cami katliamına dünyadan tepki yağıyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.